L’Établissement français du sang Nouvelle-Aquitaine communique sur sa nouvelle campagne « En vacances, je me lance ! ». À l’occasion des congés scolaires, il profite de cette période pour encourager les volontaires à sauter le pas et à donner leur sang. Les nouveaux donneurs sont en effet essentiels pour recueillir les 1 000 dons nécessaires chaque jour pour les malades et ainsi répondre aux besoins constants des patients.

L’Etablissement français du sang Nouvelle-Aquitaine encourage tous les volontaires, et plus particulièrement les donneurs A négatif ; ce groupe sanguin étant particulièrement en difficulté avec seulement 6 jours de réserves quand il en faudrait 12. Alors que les réserves de sang se situent en-dessous des besoins, l’EFS profite de la période des vacances pour interpeller le grand public et inviter le plus grand nombre à donner son sang, avec la campagne « En vacances, je me lance ! ». Chaque année en France, ce sont plus de 170 000 personnes qui ne peuvent plus faire don de leur sang. Que ce soit pour des raisons d’âge limite ou pour toute autre contre-indication définitive, leur départ impacte les réserves de produits sanguins. En effet, pour 1 donneur qui sort des fichiers de l’EFS, il faut recruter 1 personne et demie ; les nouveaux donneurs étant généralement moins réguliers que les plus anciens. Rappelons également que le don de sang est irremplaçable, car aujourd’hui aucun substitut n’existe. Le recrutement de nouveaux donneurs est donc indispensable.

Et des collectes mobiles sont organisées toute cette semaine en Charente-Maritime : ce matin à Saujon, cet après-midi à Surgères, demain matin à Dolus-d’Oléron, et l’après-midi à Périgny, jeudi après-midi à Puilboreau, et vendredi à la Maison du don à Saintes.