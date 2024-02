Le niveau 2 du Plan Blanc déclenché à l’hôpital de Saintes. C’est la 2e fois depuis le début de l’année que la direction de l’établissement prend cette décision, en raison des tensions hospitalières qui demeurent. Cela entraîne la mobilisation de tous les personnels disponibles, y compris le rappel des agents pendant leurs congés et jours de repos. Mais aussi l’ouverture de 18 lits supplémentaires et la déprogrammation de certaines activités de soins nécessaire au redéploiement des professionnels pour accroître et adapter les capacités de prise en charge à l’évolution de la crise sanitaire.