Les Gazelles de l’Aunis vont vous faire chanter pour leur soirée karaoké samedi 16 mars, à la salle des fêtes de Vouhé, à partir de 19h. Entrée seule 5€. Restauration sur commande, avant le 12 mars, à 10€ entrée comprise, avec assiette de charcuterie et fromages ou brochette de poulet mariné et pommes de terre rôties. Renseignements et réservations au 07 86 98 52 81 ou sur la page Facebook des gazelles.