La Rochelle accueille ce week-end la première édition du Japan Manga Family. Un festival intergénérationnel qui va rassembler samedi et dimanche divers univers de la culture pop nippone, mais pas que… De nombreux artistes, auteurs, illustrateurs, comédiens et danseurs sont attendus, comme la K’Pop Academy de La Rochelle, ainsi que les youtubeurs Gero Japan, Myrolame et Monsieur POF, et la tiktokeuse Maman Manouchy. Il faudra aussi compter sur la présence du comédien Patrick Noérie, voix française de l’acteur Georges Clooney, mais aussi de Roronoa Zoro de la série animée One piece. Et, puis, à ne pas manquer le concert de Bernard Minet dimanche à 15h15. Jérôme Lauzel, l’organisateur, nous parle de ce nouveau festival :

À ne pas manquer non plus, la présence d’une réplique de la DeLorean du film culte « Retour vers le futur », et un espace consacré à Harry Potter. Le Japan Manga Family de La Rochelle, c’est samedi de 9h à 19h, et dimanche de 9h à 18h, à l’espace Encan. Si le succès est au rendez-vous, une 2e édition aura lieu en 2025.