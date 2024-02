Des aides face au risque de submersion en pays rochefortais. La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, l’État et le Département de la Charente-Maritime peuvent prendre en charge jusqu’à 100% les diagnostics de vulnérabilité et les travaux, dans le cadre du PAPI, le Programme d’Actions de Prévention des Inondations.

Dans les secteurs les moins peuplés de 11 communes, à savoir Rochefort, Tonnay-Charente, Saint-Laurent-de-la-Prée, Vergeroux, Fouras, Cabariot, Port-des-Barques, Saint-Nazaire-sur-Charente, Soubise, Échillais et Saint-Hippolyte, la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan lançait, il y a un an, un programme d’accompagnement des propriétaires, locataires et professionnels exposés au risque de submersion. Afin de les protéger d’éventuels dégâts et de leurs conséquences, la collectivité offre à chacun d’eux un diagnostic de vulnérabilité pour chaque propriété exposée, et les accompagne dans la réalisation de travaux éventuels. Depuis un an, sur 547 bâtiments répertoriés, près de 300 ont déjà fait l’objet d’un diagnostic gratuit. Pour 41 propriétaires, les premiers travaux sont déjà engagés, voire terminés. Ces derniers sont subventionnés à hauteur de 100 %, dans la limite de 20 000 euros TTC. Au-delà de ce montant, l’État prend en charge 80 % de la somme restante, jusqu’à 72 000 euros TTC. Pour les propriétaires de résidences principales : il n’y a pas d’avance de fonds à faire. Seul le reste à charge est à débourser le cas échéant. Bonne nouvelle, l’ensemble de ce dispositif est reconduit jusqu’en 2026.