L’hôpital de Saintes réduit désormais son activité de maternité et de pédiatrie. Après la fermeture des urgences pédiatriques fin de semaine dernière, la direction doit à présent modifier l’offre de soins du pôle Parents-Enfants. En cause toujours : le manque d’effectifs et de moyens, et la nécessité de maintenir le fonctionnement des services de pédiatrie, de néonatalogie et la maternité. Cela passe par la suspension des berceaux de soins intensifs à compter de ce matin 8h, et par la régulation des urgences pédiatriques par le Centre 15 en semaine de 17h à 9h et le week-end.