Un policier de La Rochelle victime d’une agression au couteau hier à la mi-journée. Vers 13h, un homme, qui se trouvait dans le hall du commissariat, s’est jeté subitement sur le fonctionnaire et lui aurait asséné plusieurs coups de couteau. Blessée au visage, au cou et aux mains, la victime a été transportée à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. D’abord maîtrisé par un citoyen venu déposer plainte, l’agresseur a ensuite été immobilisé à l’aide d’un taser. Le parquet de La Rochelle a ouvert une enquête. On ignore toujours pour l’heure les motivations de l’agresseur. Un homme de 22 ans, habitant chez sa mère, et déjà connu de la justice pour un vol en réunion. Il a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre sur un fonctionnaire de police. Le préfet de la Charente-Maritime Brice Blondel s’est rendu sur place pour témoigner de son soutien aux forces de l’ordre.