La zone d’activité économique Royan 2 bientôt en pleine mutation. La Communauté d’agglomération Royan Atlantique a lancé en avril dernier une étude de requalification stratégique, avec pour objectif de redonner une attractivité et plus de cohérence à cette zone, véritable vitrine du territoire et porte d’entrée de la ville de Royan. Avec ses 260 entreprises réparties sur 67 hectares, elle en impose, mais elle souffre aujourd’hui d’un manque de lisibilité et d’accessibilité, comme le reconnaît volontiers Vincent Barraud, président de la CARA :

Et cette étude préconise notamment de faire la chasse aux dents creuses, comme l’explique Sylvie Legros, directrice du Pôle développement et attractivité territoriale à la CARA :

La requalification de la zone de Royan 2 passera également par le développement des mobilités douces, avec un accès sécurisé et facilité pour les piétons et les vélos, mais aussi par l’amélioration de l’environnement paysager. Les premiers aménagements pourraient voir le jour en 2025.