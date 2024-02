La période de recrutement pour la prochaine saison estivale a commencé. En Charente-Maritime, les forums jobs d’été se multiplient actuellement pour anticiper les besoins de main d’œuvre dans le domaine du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration. Demain, un Forum de l’emploi en camping se tiendra à Marennes, avant le Forum des emplois saisonniers d’été organisé le 21 février à Fouras.

En effet, le Forum de l’emploi en camping, organisé par la Fédération départementale de l’hôtellerie de plein air de Charente-Maritime, se tiendra ce vendredi 9 février, de 10h à 17h au Centre d’animation et de loisirs de Marennes-Hiers-Brouage. Candidats et gestionnaires de campings seront au rendez-vous pour se rencontrer et maximiser les chances de recrutement, alors que de nombreuses questions se posent encore sur le territoire, entre difficulté d’accès au logement pour les saisonniers et pénurie de main d’œuvre récurrente.

Pour pallier ces difficultés, le mercredi 21 février aura lieu la 15e édition du Forum des emplois saisonniers d’été à Fouras, organisé par le Département de la Charente-Maritime. Rendez-vous de 14h30 à 17h à la salle omnisports Roger Rondeaux. Plus de 300 postes au sein d’entreprises locales et régionales seront proposés pour la saison estivale. Les recruteurs seront sur place pour présenter leurs offres, recueillir des CV et mener les premiers entretiens. Une occasion pour les demandeurs d’emploi de découvrir et de postuler à des offres dans les secteurs tels que le tourisme, la restauration, l’hôtellerie, ou encore l’animation.

En amont du forum, les candidats auront la possibilité de participer gratuitement, sur inscription, à un atelier de présentation des métiers saisonniers au Village Vacances AZUREVA de Fouras, le jeudi 15 février à 14 h30. Rendez-vous sur emploi17.fr ou contactez-le 05 46 38 97 10.

Le Département de la Charente-Maritime et sa Maison de l’emploi saisonnier accompagnent les travailleurs toute l’année et organisent, avec leurs partenaires, des rencontres entre chercheurs d’emploi et employeurs qui recrutent.