L’association Avenir Santé Environnement de Périgny s’apprête à lancer le projet NEEXT. NEXXT pour Nos Enfants Exposés aux Toxiques. Un projet citoyen de recherche sur la présence de polluants et de pesticides dans les corps de jeunes habitants de l’Aunis. L’association va faire tester et analyser les cheveux et les urines de 70 volontaires âgés de 3 à 17 ans, résidant dans un secteur où des mesures de la qualité de l’air avaient révélé la présence d’un taux record de prosulfocarbe il y a trois ans. Franck Rinchet-Girollet, président d’Avenir Santé Environnement, nous en parle :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/02/nexxt-2.mp3 Créée il y a plus de cinq ans suite à la multiplication de risques de cancers pédiatriques en plaine d’Aunis, l’association Avenir Santé Environnement poursuit la mobilisation pour réclamer la fin de l’utilisation des pesticides.