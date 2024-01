La baisse des ventes d’huîtres se confirme dans le bassin Marennes-Oléron. Les volumes vendus l’an dernier devraient reculer pratiquement de10%, conformément aux prévisions au vu du contexte inflationniste. Ils devraient approcher les 16 500 tonnes, soit 1 000 à 2 500 tonnes de moins que les années précédentes.

Le Groupement qualité huîtres Marennes-Oléron vient de dresser le bilan de l’année 2023, après les fêtes de fin d’année. Période qui représente les 2/3 du chiffre d’affaires des ostréiculteurs du bassin. Et le résultat est loin d’être positif. Les volumes vendus en 2023 devraient en effet reculer d’environ 10 %. Une baisse prévisible au vu du contexte inflationniste, sans compter l’amalgame fomenté en fin d’année par l’interdiction de la vente d’huîtres dans le bassin d’Arcachon, suite à une contamination bactérienne. Cette tendance à la baisse s’explique aussi par les changements récents dans les comportements d’achat et de consommation des Français. Historiquement, le colis le plus vendu en magasin était celui de trois douzaines d’huîtres. Toutefois, depuis la fin de l’année 2022, c’est désormais la bourriche de deux douzaines qui remporte la préférence des consommateurs. Ainsi, entre 2021 et 2022, les volumes représentaient 19 000 à 17 500 tonnes. En 2023, les volumes devraient se trouver autour des 16 500 tonnes d’huîtres vendues.