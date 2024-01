Les agriculteurs en colère maintiennent la pression sur le gouvernement. Ils appellent à bloquer Paris cet après-midi, à la veille de nouvelles annonces du Premier ministre Gabriel Attal, lors de son discours de politique générale demain à l’Assemblée nationale. En Charente-Maritime, le mouvement a été levé samedi après-midi, après trois jours de mobilisation. Et le trafic a pu reprendre hier midi sur les autoroutes A10, entre Saint-Jean-d’Angély et Pons, et A837, entre Saintes et Tonnay-Charente, après un nettoyage des voies de circulation. La FNSEA 17 et les Jeunes agriculteurs doivent se retrouver en ce début de semaine pour décider de la suite à donner à leur action. De son côté, la Confédération paysanne a pris part au mouvement à sa manière, en s’invitant hier au marché de La Pallice à La Rochelle. Une action pour cibler au plus près les consommateurs.