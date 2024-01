Nouvelle action coup de poing des agriculteurs en colère de Charente-Maritime. La nuit dernière, certains des manifestants, qui bloquent toujours l’accès à l’autoroute A10 à Saintes, ont déversé du fumier et des pneus devant plusieurs sites de la ville pour maintenir la pression sur le gouvernement. Des dégradations ont été constatées au centre commercial Leclerc, devant les Finances publiques et la Fédération de pêche. Cette dernière qui a porté plainte.

Actuellement en déplacement en Charente-Maritime, la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet est allée à la rencontre des agriculteurs en colère ce matin à Saintes, au niveau du point de blocage de l’échangeur de l’A10. Elle a ressenti une profonde exaspération de la profession qui réclame une hausse de la rémunération et un allègement des contraintes administratives. Elle espère des avancées :

Yaël Braun-Pivet a ensuite rencontré des ostréiculteurs au Château-d’Oléron, qui ont exprimé les mêmes doléances que les agriculteurs, notamment en ce qui concerne les charges administratives. La présidente appelle à une simplification :

Yaël Braun-Pivet qui a été interpellée sur l’île d’Oléron par un pêcheur en colère sur l’interdiction de la pêche dans le golfe de Gascogne pendant un mois, afin de limiter les pêches accidentelles de dauphins. Elle a indiqué ne pas vouloir commenter la décision de justice du Conseil d’État.