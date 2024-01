À Surgères, l’association BD sport auto organise un loto dimanche 28 janvier, à Castel park, à 14h. A gagner des cartes cadeaux de 20 à 600€, jambon sec et de nombreux autres lots. 2€ le carton, 10€ les 6 et 20€ les 12. Non partageable. Partie spéciale. Bingo Américain à 2€ le carton et 5€ les 3. Restauration et buvette sur place. Jouer avec tablette et téléphone interdit. Renseignements et réservations au 07 89 04 47 91. Ouverture des portes à 12h30.