Des mesures exceptionnelles en Charente-Maritime pour protéger les sans-abris, face à l’arrivée d’une vague de froid en France. À compter d’aujourd’hui, le préfet du département Brice Blondel a décidé de renforcer l’accompagnement, l’accueil et l’hébergement des personnes les plus vulnérables, en raison de la baisse des températures. Cela passe notamment par l’ouverture de places supplémentaires de mise à l’abri à La Rochelle, Saintes et Saint-Jean-d’Angély. Les horaires des accueils de jour dans les principales villes du département pourront être étendus si le froid s’accentue ou persiste. Des maraudes du Samu social sont également mises en place. Pour rappel, pour signaler une personne en difficulté, il faut composer le 115.