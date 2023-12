Des tags antisémites découverts dans une école de La Jarne, près de La Rochelle. Ce matin, des inscriptions à caractère antisémites ont été constatés sur le portail de l’école maternelle de la commune. Le préfet de la Charente-Maritime Brice Blondel a condamné avec la plus grande fermeté ce graffiti et réaffirme la nécessité du respect des principes républicains et des croyances de chacun. Il a tenu à assurer la communauté juive de son soutien. Une enquête a été ouverte.