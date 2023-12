Pendant les fêtes, pensez à déposer les coquilles vides en déchetterie. Elles se recyclent en Charente-Maritime. C’est ce que propose à ses usagers le syndicat mixte Cyclad, labellisé Territoire en économie circulaire. L’an dernier, 57 tonnes de coquilles ont été triées et recyclées sur le territoire, contre 71 tonnes en 2021. L’idée est donc d’encourager vivement cette pratique.

Le syndicat mixte Cyclad propose toute l’année aux habitants de déposer leurs coquillages vides dans les déchetteries. Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de faire un rappel de ce geste de tri simple qui permet de réduire la taille des poubelles, et d’œuvrer dans une démarche d’économie circulaire avec la société Ovive basée à Périgny, près de La Rochelle. Cette dernière recycle toutes sortes de coquilles : huîtres, coquilles Saint-Jacques, coques, palourdes, pétoncle, couteaux, bigorneaux, bulots et même les escargots. Pourtant, les déchets coquillés sont couramment jetés aux ordures ménagères. S’ils sont incinérés, ils ressortent quasiment intacts, et leur présence ne contribue pas à la production d’énergie.

Le tri des coquilles vides permet de réduire la quantité d’ordures inutilement enfouis ou incinérés, et le recyclage local contribue à réduire l’impact du transport de ces déchets. De plus, la société Ovive a besoin de cette matière première pour pérenniser son activité de production de compléments alimentaires pour les poules. Depuis le lancement de cette collecte, d’autres produits issus de déchets coquillés ont été développés, comme la création d’un couteau fabriqué localement, ou d’un savon exfoliant qui intègre de la poudre de coquilles finement broyée.

Le tri des coquilles est une pratique qui doit être vivement encouragée. L’an dernier, 57 tonnes ont été triées et recyclées sur le territoire de Cyclad, contre 71 tonnes en 2021.

À noter que sur les territoires d’Aunis Sud et Aunis Atlantique, les coquilles peuvent être déposées avec les biodéchets dans les bornes à couvercle marron.

Et puis sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, une opération de reprise des déchets coquillés est proposée en déchetterie jusqu’au 20 janvier. Ils seront ensuite acheminés vers la société Ovive de Périgny.