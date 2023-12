À l’approche du réveillon du Nouvel an, la préfecture de la Charente-Maritime interdit la vente et le transport de produits dangereux. Face au risque de troubles à l’ordre public, un arrêté a été pris pour une entrée en application sur l’ensemble du département, à compter d’aujourd’hui 8h jusqu’au mardi 2 janvier 8h. Il concerne l’acquisition par des particuliers de bouteilles ou bidons contenant des produits chimiques, inflammables ou explosifs sous forme liquide, solide ou gazeuse, dans les commerces ou les stations-services. Mais aussi la vente, la cession, le transport et l’utilisation d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques.