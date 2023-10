L’État hydrologique du bassin de la Boutonne inquiète. L’association SOS rivières et environnement de Saint-Jean-d’Angély a mené cet été une campagne d’observation et de constat citoyenne avec les riverains et habitants, en lien avec le club de pêche de la ville. Objectif : rendre compte de l’état des rivières, témoigner et contribuer à la réflexion générale afin de reconquérir et améliorer l’état des milieux et de la biodiversité. Pascal Biteau est le nouveau président de SOS rivières et environnement. Pour lui, la situation est alarmante :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/10/riviere-1.mp3 Une restitution des observations sera faite le vendredi 27 octobre, à l’occasion d’une soirée-débat intitulée « Ma rivière à sec », suivie d’une table ronde et d’un échange avec des élus et des experts. L’idée étant d’interpeller et d’éveiller les consciences :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/10/riviere-2.mp3 Rendez-vous à 20h à la salle des Bénédictines de Saint-Jean-d’Angély. La soirée est gratuite et sera suivie d’un pot.