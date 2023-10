Rencontre avec Philippe Colomiès et Jean-Pierre Moreau. Un couple de septuagénaires de Surgères, qui va participer samedi prochain à une course de caisses à savon organisée à Tonnay-Charente. Ce sera leur 16e participation à un évènement de ce genre dans la région, depuis qu’ils se sont lancés en mai dernier dans ce type de défis drôles et amusants. Et histoire de prendre totalement la compétition à la rigolade, c’est déguisés en clowns qu’ils concourent. Philippe Colomiès nous raconte comment est née cette passion soudaine :

Philippe Colomiès qui participe samedi donc avec sa voiture choupette et son compagnon Jean-Pierre à la course de caisses à savon organisée de 11h à 17h, en centre-ville de Tonnay-Charente. C’est proposé par le CAP centre social.