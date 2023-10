Scène ouverte du 13 octobre 2023 avec La Rochelle Jazz Festival.

L’association Jazz Entre les Deux Tours, en partenariat avec La Sirène – Espace Musiques Actuelles – est heureuse de vous annoncer la programmation de la 26e édition du « La Rochelle Jazz Festival » encore plus éclectique, actuel et toujours jazz du 19 octobre au 22 octobre 2023.

Cette année réservera encore de belles découvertes musicales. Le festival débutera avec Billy Valentine, un artiste dont la carrière musicale s’étend sur plusieurs décennies. Billy Valentine partagera la scène avec Kendra Morris, une chanteuse à la voix puissante et expressive, qui fusionne habilement la soul, le rock et le R&B dans ses compositions originales. Une autre soirée exceptionnelle mettra à l’honneur le jazz du monde, avec Laurent Coulondre, un pianiste et claviériste reconnu pour sa virtuosité, sa créativité et son jeu dynamique. Laurent Salzard, originaire de La Rochelle, présentera quant à lui « Mundo », une création fascinante qui mêle jazz et influences métissées, avec la participation de sidemen renommés tels que Yann Cléry, Cédric Hanriot et Minino Garay. La saxophoniste exceptionnelle Lakecia Benjamin présentera sa nouvelle création intitulée « Phoenix », un jazz néo post bop éblouissant. Le trompettiste daoud, vainqueur du tremplin Jazz Connexion 2022 et figure de la nouvelle vague française du jazz, assurera l’ouverture de la soirée du samedi. Cette édition propose également un spectacle familial intitulé « La véritable histoire des Tchéperpou », une comédie musicale de poche interprétée par Émile Calmé et Laurent Maur, à destination du jeune public. Pour clôturer le festival en beauté, le groupe mythique Sixun fera son grand retour après une longue absence.

