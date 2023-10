Depuis plus de 10 ans, la Ville en est dépourvue, et les femmes du territoire doivent se rendre à Saintes, Rochefort ou La Rochelle pour se faire dépister. Conséquence, c’est en Vals de Saintonge que le taux de dépistage du cancer du sein est le plus bas, avec 13 points de moins que la moyenne nationale. À l’occasion d’Octobre rose, élus, commerçants, associations et habitants se mobilisent pour financer l’installation d’un mammographe numérique à l’hôpital en 2024. Un équipement évalué à 200 000 euros. Des opérations de mécénat et de collecte sont lancées. Un loto solidaire a lieu demain à 20h30 à la salle Aliénor-d’Aquitaine. Puis une course et une marche samedi. Départ à 10h de la place de l’Hôtel de Ville.