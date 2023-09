Première grosse manifestation de rentrée pour une intersyndicale qui appelle à la mobilisation le 13 octobre prochain. Mobilisation contre l’austérité, pour les salaires et l’égalité femmes-hommes, qui représente une première dans un cadre syndical européen. En Charente-Maritime, sept syndicats (la CGT, la CFDT, FO, la FSU 17, la CFTC, la CFE-CGC et l’UNSA) appellent à des manifestations : à 10h30 place Colbert à Rochefort et devant le palais de justice de Saintes, et à 14h30 sur le parvis de la gare de La Rochelle.