Près de 3 300 offres d’emploi à pourvoir actuellement dans les secteurs du littoral à La Rochelle. Alors que le Grand Pavois s’est ouvert hier, les métiers du nautisme, de l’industrie portuaire, de la mer et du tourisme sont à l’honneur jusqu’à lundi au salon nautique international à flot.

Avec près de 3 300 offres d’emploi disponibles actuellement, le territoire de la Communauté d’agglomération de La Rochelle affiche son dynamisme. Entre parcours de découverte et rencontres, le stand de l’Agglo sera l’occasion de découvrir les secteurs d’activités et les métiers, et de rencontrer des recruteurs lors de job dating. Cet espace s’inscrit pleinement au sein de la démarche locale partenariale des « Assises de l’Emploi », initiée par la Communauté d’Agglomération qui en a fait une priorité pour les années à venir. La bonne santé du nautisme au niveau mondial représente une belle opportunité pour les entreprises locales, dont le savoir-faire est reconnu à l’échelle internationale. Une opportunité aussi pour l’ensemble du territoire, la filière nautique constituant l’un des fleurons de l’activité économique de La Rochelle. Avec plus de 300 entreprises et professionnels du nautisme, l’agglomération compte la plus grande concentration nationale d’entreprises nautiques. La filière est porteuse, et permet de créer des emplois de proximité et non délocalisables. De nouvelles perspectives s’offrent aujourd’hui au secteur, avec le développement croissant de projets inédits faisant appel à des technologies alternatives pour une navigation plus durable et plus respectueuse de l’environnement.

À noter que le Grand Pavois de La Rochelle sera inauguré cet après-midi à 17h en présence du secrétaire d’État chargé de la mer Hervé Berville.