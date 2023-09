La Ville vient de faire produire sept clips de commerçants du centre-ville et de Brouage, dans le cadre d’une nouvelle campagne de communication. Celle-ci s’inscrit dans une stratégie de markéting territorial qui semble fonctionner. Le taux de vitrines vides a en effet diminué de 5 points.

La nouvelle campagne de valorisation du territoire et du tissu économique local imaginée par la Ville est sur le point d’être lancée. Après la diffusion d’un teasing ce mardi 19 septembre, sept capsules vidéos mettant en scène les commerçants du centre-ville et de Brouage seront dévoilées chaque semaine. Chacun y raconte son histoire de chef d’entreprise. Des exemples concrets de réussite qui tendent à prouver qu’à Marennes-Hiers-Brouage, qualité de vie et activités rentables sont une réalité. Les vidéos seront postées sur la page Facebook, la page Linkedin et le site Internet de la Ville.

« Cette campagne de communication confirme que la commune offre les conditions pour développer une activité rentable tout en bénéficiant d’une qualité de vie idéale », explique Claude Balloteau, maire de Marennes-Hiers-Brouage.

Ces sept nouvelles vidéos enrichissent la série diffusée l’année dernière avec la campagne des ambassadeurs pour le lancement du slogan « Marennes vivre et en vivre ». Elle s’inscrit dans une stratégie de communication qui soutient le commerce de proximité existant et accompagne les entreprises qui souhaitent s’installer. Après un investissement de 32 000€ en 2022, un budget de près de 8 000€ a été alloué cette année pour poursuivre cette stratégie de markéting territorial qui semble porter ses fruits, puisque le taux de vitrines vides a chuté de 12 à un peu plus de 7% ces derniers mois.