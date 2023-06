Scène ouverte du 16/06/2023 avec Michel Rolland pour le 30e festival Cognac Blues Passions.

En 2023, le Festival Cognac Blues Passions fête ses 30 ans ! Il accueille comme chaque année les plus grands artistes nationaux et internationaux des scènes blues et afro-américaines. Au programme près de 80 artistes de la scène internationale dont Michel Jonasz, Placebo, Mc Solaar and “New Big Band Porject, -M-, Buddy Guy “Damn right Farewell”, Chris Isaak et bien d’autres artistes qui viendront fouler les scènes du festival. Et puis encore une large programmation gratuite, dans le Jardin public de Cognac, ainsi que plusieurs bars et restaurants. Le dimanche 9 juillet 2023, amateurs et professionnels sont invités à jouer sur une des scènes mythiques du festival pour une des plus grande jam jamais organisée. Avec la complicité des artistes du festival, les plus grands standards de Blues & Soul seront repris pour un inoubliable anniversaire .

COGNAC BLUES PASSIONS

Du 4 au 9 juillet 2023 à Cognac (16).

https://www.instagram.com/cognacbluespassions/

https://www.facebook.com/Cognac.Blues.Passions.festival

https://www.youtube.com/@Bluespassions/featured