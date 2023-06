Les retraités étaient dans la rue hier. Une intersyndicale appelait à une journée de mobilisation nationale ce jeudi pour réclamer une hausse des pensions et des retraites. En Charente-Maritime, un rassemblement a eu lieu dans la matinée devant la préfecture de La Rochelle. Maryse Cantin, secrétaire générale des retraités CGT 17 et porte-parole de l’intersyndicale des retraités en Charente-Maritime, dresse le bilan de cette action :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/manif-retraites.mp3 Maryse Cantin qui en appelle au gouvernement pour intervenir et qui annonce une reprise des manifestations à la rentrée en septembre après la trêve estivale.