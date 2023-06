Le coup d’envoi aujourd’hui des Journées européennes de l’archéologie. Un évènement mis en place par l’Inrap sous l’égide du ministère de la Culture. Cette manifestation mobilise l’intégralité des acteurs de l’archéologie pour célébrer la discipline dans toute l’Europe et faire découvrir les dernières avancées de la recherche. Pendant trois jours, plus d’un millier de rendez-vous sont proposés dans toute la France dont plus de 70 en Nouvelle-Aquitaine. En Charente-Maritime, une dizaine de sites s’ouvrent au public comme l’Amphithéâtre de Saintes, ou encore la villa gallo-romaine de Saint-Saturnin-du-Bois, près de Surgères. Plusieurs activités sont prévues demain et dimanche. Éloïse Forest, médiatrice culturelle au site archéologique de Saint-Saturnin-du-Bois pour la Communauté de communes Aunis Sud, nous donne le programme :

Rendez-vous de 10h à midi et de 14h30 à 17h30. Tout est gratuit, excepté l’atelier ADN à 4,50 €.