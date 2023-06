À compter de samedi prochain, 11 postes de secours sur les 22 que compte le territoire vont reprendre du service pour l’été. Ils seront ensuite tous opérationnels à partir du 8 juillet jusqu’à fin août. Plus de 130 nageurs-sauveteurs seront mobilisés entre La Tremblade et Meschers-sur-Gironde, pour venir en aide aux victimes, mais aussi pour mettre en garde les touristes. On écoute le commandant Laurent Mignot, chef du Centre de secours des zones de baignade pour le compte du Service départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime :

Avec 1 470 interventions réalisées l'an dernier, l'objectif cette année est plus que jamais de renforcer la prévention, comme le souligne Quentin Zwicke, chef du service sécurité des zones de baignade :

La prévention sera donc le maître-mot de cet été 2023. Et comme le dit Marie Bascles, vice-présidente de la Communauté d'agglomération Royan Atlantique, en charge de la sécurité des plages…

À noter que l'intercommunalité consacre chaque année près de 1,7 million d'euros pour assurer l'armement des postes de secours et le financement de la surveillance.