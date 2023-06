Un appel à témoins a été lancé après la disparition inquiétante d’une femme de 35 ans à La Rochelle. Carole Vitet, 35 ans, qui souffre de dépression, n’a plus donné signe de vie depuis hier après-midi vers 15h30. La police nationale de la Charente-Maritime a lancé ce jeudi un appel à témoins pour retrouver cette femme qui mesure 1,70m, est de corpulence mince, a les cheveux châtains et les yeux bleus. Elle porte des tatouages sur le dos et le bras avec des inscriptions en arabe. Au moment de sa disparition, elle portait un jean bleu et un petit sac de randonnée. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le commissariat de La Rochelle au 05 46 51 36 36.