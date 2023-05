À Torxé, les Amis du moulin de Saint-Marmé organisent une marche gourmande semi-nocturne le samedi 10 juin, sur un parcours de 9 ou 12 kilomètres, avec un départ libre à partir de 18h30 de la salle des fêtes. Menu Alsace Lorraine. Tarif adulte 15€ et 6€ pour les enfants. Pour les renseignements et les réservations, vous pouvez contacter le 06 33 51 14 01. Prévoir une lampe torche et un gilet fluo.