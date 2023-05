La finale de la Coupe d’Europe de rugby, c’est ce samedi 20 mai. Un match qui opposera La Rochelle au Leinster à Dublin, en Irlande. Après avoir brillé cette saison en Champions cup avec un sans-faute, 7 victoires en autant de rencontres, les Jaune et noir, qui ont été acclamé par la foule hier à leur départ à l’aéroport de La Rochelle-Île de Ré, retrouvent comme l’an dernier le Leinster en finale où ils avaient décroché leur titre de champion d’Europe. Les Rochelais vont tenter de remporter un 2e titre consécutif face à une équipe prête à prendre sa revanche. Mais le coach Ronan O’Gara peut compter sur ses joueurs :

Coup d'envoi du match ce samedi à 17h45, heure française. La rencontre sera diffusée sur France 2, et retransmise sur deux écrans géants sur le Vieux-Port de La Rochelle qui sera sécurisé pour l'occasion. La circulation sera totalement fermée aux véhicules dès 13h30. Il sera interdit de plonger dans le Vieux-Port. Un déploiement renforcé des forces de sécurité et de secours est prévu pour couvrir cet évènement.