La fréquentation touristique en hausse en ce début de saison en Charente et Charente-Maritime. Les vacances de printemps ont connu une affluence en progression dans les deux départements. C’est ce qu’il ressort du dernier baromètre de fréquentation de Charentes tourisme publié hier.

Lors des vacances de printemps, la fréquentation touristique dans les deux Charentes est en hausse de +15% par rapport à 2022, encouragée par une présence accrue des clientèles françaises + 15%. Malgré une activité en baisse de 20% lors du week-end de Pâques, en raison d’un calendrier moins favorable cette année, l’affluence sur la première quinzaine des vacances est stable. Sur la deuxième quinzaine, elle progresse de +30%, notamment grâce à la présence du week-end prolongé du 1er mai. A noter que la fréquentation du week-end du 1er mai a été légèrement supérieure à celle enregistrée pendant le week-end de Pâques. La tendance est identique en Charente-Maritime (+15%). En Charente, la fréquentation progresse de +10%.

A l’instar des nuitées totales, le nombre de nuitées françaises est en hausse de +15% par rapport à 2022. Les Franciliens sont les principales clientèles françaises des territoires charentais, soit 29%. Le poids des touristes franciliens diminue de 2 points au profit notamment des clientèles de la zone B. Le poids des visiteurs de la zone C est stable. En Charente, l’évolution des nuitées françaises est plus favorable en milieu rural (+15% comparé à 2022) qu’en ville (+5%). En Charente-Maritime, l’évolution des nuitées françaises est plus favorable dans les terres (+20%) et sur le littoral (+15%) que sur les territoires insulaires (+10%). La fréquentation étrangère enregistre une hausse de 5% par rapport à l’an passé. Les Britanniques restent en tête dans les deux départements. De bon augure à la veille de ce long week-end de l’Ascension.