Un nouvel épisode de la collection « Les Mystères de… » a été tourné le mois dernier en Charente-Maritime. Réalisé par Lorenzo Gabriele, qui avait déjà signé « Les Mystères du Bois galant » également tourné dans notre département, ce nouvel opus intitulé « Les Mystères de la marée » a été en partie tourné à Rochefort, avec dans les rôles principaux Garance Thenault, Christopher Bayerni ou encore Julie Gayet. Il sera diffusé à la rentrée sur France 3, après une avant-première Hélène FM, Vog Radio et l’émission « Chut… on écoute la télé » le dimanche 3 septembre à 14h au cinéma Le Lido de Royan et à 17h30 à l’Apollo ciné 8 de Rochefort, en présence de l’équipe du téléfilm. Avant cet évènement, « Les Mystères du bois galant » sera rediffusé le 25 mai sur la 3e chaîne. Et « Les Mystères de l’île », tourné sur l’île d’Aix, sera projeté le 3 juin au Palace de Surgères, dans le cadre du nouveau festival Faites du cinéma. C’est gratuit.