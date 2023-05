Le phare de La Coubre à La Tremblade rend hommage à Augustin Fresnel, l’inventeur de la lentille à échelons dite « lentille de Fresnel » dont on célèbre cette année le bicentenaire. En effet, c’est en juillet 1823 que le physicien, ingénieur et architecte français installe le premier appareil lenticulaire au sommet du phare de Cordouan, au large de Royan. Une invention qui va révolutionner la signalisation maritime et qui équipe encore aujourd’hui la plupart des phares dans le monde. On écoute Damien Joussemet, responsable du phare de La Coubre :

Pour rendre hommage à Fresnel, deux visites théâtralisées sont proposées gratuitement cette année : la première samedi prochain à 14h30, et la seconde le 10 septembre. Damien Joussemet :

À cette occasion, il sera possible de découvrir le site et le musée, et de gravir les 300 marches du phare construit en 1905. Seule l’ascension est payante au tarif de 4 euros pour les adultes, et 2,50 euros pour les enfants. Un forfait famille est proposé à 11 euros.