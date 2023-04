La Rochelle accueille à partir d’aujourd’hui un colloque international sur la lutte contre la criminalité environnementale en mer. Des experts, praticiens et universitaires seront présents pendant trois jours pour échanger sur les enjeux juridiques, judiciaires et opérationnels dans l’espace maritime, et notamment en haute mer. Un espace de non droit, considéré comme la plus grande scène de crimes au monde.

La Rochelle Université et l’association du Réseau des procureurs européens pour l’environnement organisent ces trois prochains jours un colloque international. La parole sera donnée aux experts, praticiens et universitaires qui croiseront ainsi leurs regards à propos des enjeux juridiques, judiciaires et opérationnels rencontrés dans la lutte contre la criminalité environnementale en mer. La protection de l’environnement est assurément devenue le plus grand enjeu du monde contemporain, lequel est aujourd’hui confronté à des défis considérables, qui conditionnent la survie de la planète et de l’humanité. La mer, les océans, les aires marines protégées et les pôles recouvrent plus de 70 % de la surface du globe. La mer, déjà menacée par les activités humaines, est aussi un théâtre privilégié pour les activités criminelles, qu’il s’agisse des trafics de stupéfiants, d’êtres humains, de piraterie, mais aussi de pollutions, de pêche illégale, de trafic de déchets ou d’espèces animales, devenant ainsi la 1re scène de crimes au monde. Concernée au premier chef par ces problématiques complexes, la France, qui détient le 2e territoire maritime au monde, s’organise pour lutter contre ces phénomènes et les réseaux criminels.

Le colloque, présidé par Isabelle Autissier, navigatrice et présidente d’honneur du WWF, rassemblera des experts parmi lesquels le Chef de l’Office Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et à la Santé Publique, un représentant du parquet de Marseille, le procureur général de l’État espagnol, le procureur fédéral adjoint américain pour l’environnement ou le procureur général néerlandais pour l’environnement.