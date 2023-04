« Je te promets », c’est terminé. L’adaptation française de la série américaine « This is us », tournée en partie en Charente-Maritime, ne connaîtra pas de saison 4. Les deux derniers épisodes ont été diffusés hier soir sur TF1. Dommage pour les communes de Fouras, La Rochelle, Rochefort et Surgères qui accueillaient depuis trois ans les équipes de tournage, et notamment les comédiens Camille Lou et Hugo Becker. Les audiences en baisse depuis la diffusion de la saison 3 début avril auront eu raison du programme.