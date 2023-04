La gendarmerie de Saint-Martin-de-Ré lance un appel à témoins après la disparition inquiétante de Julien Lebehot. Un homme 42 ans qui a été vu pour la dernière fois sur l’île de Ré hier matin à 11h30. Souffrant d’un handicap léger et sous curatelle, il n’est pas rentré d’une promenade en bord de mer. Dépourvu de téléphone portable, il ne sait ni lire ni écrire, et présente des difficultés à s’exprimer, surtout en situation de stress. Il peut perdre ses repères dans le temps et dans l’espace. L’individu est chauve, mesure 1,81m, est mince. Il porte un sweat bleu clair, un jean, des baskets rouges et noires, et des lunettes de soleil. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Saint-Martin-de-Ré au 05 46 09 21 17 ou le 17.