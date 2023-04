Rendez-vous samedi 20 mai au Castel Park de Surgères à 20h30 pour un concert du groupe ABBA Story, suivi d’une soirée dansante avec DJ Star’s Flash. Une soirée endiablée au rythme des musiques des années 70. Buvette et petite restauration sur place. L’entrée est à 20€ par personne. Renseignements et réservations au 06 07 75 35 15 et sur helloasso comité des fêtes de Surgères soirée ABBA.