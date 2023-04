L’association Le Cercle de l’espérance de Breuilles organise un loto ce samedi 22 avril, à la salle des fêtes de Bernay-Saint-Martin, à 20h30. Animé par Phil. 42 quines dont 3 au bingo. A gagner : plus de 2500€ de lots en bons d’achats dont un de 100, un de 150 et un de 800€ en deux fois 400€. 2€ le carton. Bingo à 2€. Formules à 15 et 20€. Partie spéciale à 3€ le carton et 5€ les 2 pour un bon d’achat de 200€. Trio d’étoiles à 3€ pour un bon de 150€. Tombola. Sur place buvette, sandwichs et crêpes. Paiement par carte bancaire possible. Réservation au 06 66 56 30 09 ou au 06 31 96 84 80. Ouverture des portes à 19h.