Environ 300 personnes se sont rassemblées hier soir devant la préfecture de La Rochelle, et une centaine devant la sous-préfecture de Rochefort. Comme dans une centaine de villes en France, elles ont répondu à l’appel national lancé par le collectif Bassines Non Merci, en soutien aux victimes de violences policières, et notamment aux deux militants anti-bassines grièvement blessés et toujours dans le coma après les violents affrontements avec les forces de l’ordre samedi dernier à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres.