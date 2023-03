Scène ouverte du 17/03/23 avec l’association La Puce a l’oreille de La Rochelle.

La Puce à l’Oreille anime 4 chorales amateurs :

– La chorale « Beatles »

– Le chœur Rock’n’Soul « The Buzz »

– Le chœur pop-rock français « Pop-Rock Attitude »

– et le chœur Gospel de La Rochelle.

Tous les chanteurs, débutants ou plus expérimentés, sont les bienvenus. Il suffit de chanter juste. Et ce toute l’année, sans sélection.

Le Chorus Show « Vivre ! » à La Rochelle, le samedi 25 Mars 2023 à 20h30 à l’Espace Encan. 150 choristes, 4 chorales, 10 musiciens pour un spectacle exceptionnel.

https://www.facebook.com/LaPuceAlOreilleLaRochelle

http://www.lapucealoreille.net/