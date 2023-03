A Surgères, la fermeture d’une classe à l’école maternelle Ronsard pourrait remettre en cause la création d’une Toute Petite Section à la rentrée prochaine. Telles sont les craintes de la municipalité qui souhaite lancer son projet en septembre et accueillir dans cet établissement une quinzaine d’enfants de moins de 3 ans. Laurent Rouffet, adjoint au maire en charge de l’Éducation, nous expose la situation :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/tps-ronsard-1.mp3 Alors que la nouvelle carte scolaire doit être présentée ce jeudi après-midi, Laurent Rouffet espère que l’école Ronsard conservera ses quatre classes. D’autant qu’elle dispose de locaux et de matériels suffisamment adaptés pour mettre en place une Toute petite section et que les besoins d’un tel dispositif se font sentir sur le territoire :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/tps-ronsard-2.mp3 Pour l’heure, Laurent Rouffet navigue à vue, sans savoir précisément si le projet se fera à la rentrée prochaine. Il invite tout de même les futurs parents d’élèves intéressés à se faire connaître en mairie.