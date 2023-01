L’appel à une nouvelle journée d’action contre la réforme des retraites demain. D’importantes perturbations sont attendues dans l’éducation, mais aussi les transports, avec notamment à la SNCF 1 TER sur 5 et 1 TGV sur 4 sur l’axe Atlantique. Les syndicats sont bien décidés à ne rien lâcher pour exiger le retrait de cette réforme. La CGT appelle à amplifier le mouvement du 19 janvier dernier, qui avait notamment rassemblé entre 12 000 et 17 000 manifestants en Charente-Maritime. Et ça semble bien parti, selon Yvonne Gaborit, secrétaire générale de l’Union départementale CGT 17 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/cgt-31-janvier.mp3 Trois manifestations sont prévues demain en Charente-Maritime : à 10h30 devant le Palais de justice de Saintes et place Colbert à Rochefort, et à 14h30 sur le parvis de la gare de La Rochelle.