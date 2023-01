Le lancement d’une campagne de financement pour le premier parc éolien citoyen de Charente-Maritime. En ce début d’année, la Coopec, la Coopérative de production d’énergie citoyenne en Aunis Atlantique, met en place une levée de fonds pour la création d’un futur parc éolien à Andilly-les-Marais, entre Marans et La Rochelle. Le projet prévoit l’implantation de trois éoliennes d’une puissance de 18MW qui produiront 42GWh d’électricité par an, soit la consommation de 9 300 foyers. La Coopec détiendra 31% du capital, mais restera majoritaire dans la gouvernance, comme l’explique son président Bertrand Cardinal :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/coopec-1.mp3 Pour boucler son plan de financement, avant le lancement des travaux cet automne pour une mise en route en 2024, la Coopec ouvre donc son capital à des actionnaires citoyens, et s’est donnée jusqu’à fin avril pour réunir les fonds sur un budget global de 30 millions d’euros :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/coopec-2.mp3 L’apport citoyen se fait sous forme de prêts rémunérés sur 6, 10 ou 20 ans qui vont de 3 à 5% d’intérêts. Pour en savoir plus, des réunions d’information sont prévues. La première a eu lieu samedi à Andilly. Rendez-vous le 13 février à La Grève-sur-Mignon (18h30, salle communale), le 28 février à La Ronde (20h, salle des fêtes), le 15 mars à Benon (18h30, mairie), le 30 mars à Angliers (20h, salle Lucien Tublet), et le 14 avril à Marans (18h30, salle des fêtes). Plus d’infos sur coopec.fr