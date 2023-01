Le réseau « Bien vieillir en Vals de Saintonge » propose cet après-midi un ciné-débat à Saint-Jean-d’Angély sur le thème de l’équilibre. Après la projection du film « Les souvenirs » de Jean-Paul Rouve, des intervenants seront présents pour échanger avec le public sur la question des comportements à adopter au quotidien en faveur d’un vieillissement actif et réussi. Un moment de partage et de rencontre pour informer et sensibiliser, comme le souligne Sabrina Ulysse, responsable du service municipal Cap senior et solidarité :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/bien-vieillir.mp3 Le rendez-vous est donné à 14h au complexe Cinévals de Saint-Jean-d’Angély. L’entrée est libre et gratuite.