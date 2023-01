2022 a été l’année de la reprise post-covid pour l’aéroport de La Rochelle-Île de Ré. Après deux années très impactées par la crise sanitaire, le tarmac rochelais a retrouvé plus de 77% de son trafic de 2019, avec plus de 180 000 passagers. Dans son bilan dressé hier en conférence de presse, le directeur du site Thomas Juin indique même que la fréquentation a atteint 90% du trafic de l’été 2019 en juillet et août derniers. L’objectif cette année est d’atteindre les 230 000 voyageurs, notamment grâce à la réouverture de la ligne La Rochelle-Cork, en Irlande, fermée depuis 2016.