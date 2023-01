Un accident mortel s’est produit cet après-midi à Saint-André-de-Lidon, entre Pons et Royan. Peu après 13h, une voiture seule en cause a fait une sortie de route sur la D732, avant de percuter un arbre. Une femme de 60 ans a été déclarée décédée par le médecin du Smur. Les mauvaises conditions météos seraient en cause.