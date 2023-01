Les délais de délivrance de la carte d’identité et du passeport s’allongent. Et la situation n’est pas près de s’améliorer en 2023. Car plus de 14 millions de Français vont devoir refaire leurs papiers d’identité cette année. A Surgères par exemple, en Charente-Maritime, il faut compter actuellement un minimum de six mois pour obtenir ses papiers à la mairie. Des délais qui s’expliquent par une hausse des demandes. Si en 2021, 1 862 titres ont été délivrés, ce chiffre a presque doublé en 2022 avec plus de 3 200 demandes. D’où cette mise en garde de la maire Catherine Desprez mercredi soir, à l’occasion de la présentation de ses vœux :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/cni-passeport.mp3