Hier matin, jeudi 4 janvier, douze enfants du centre de loisirs Les Petits castors de Beauvais-sur-Matha sont venus visiter les studios de la radio Hélène FM. Un déplacement qui s’inscrivait dans le cadre du projet pédagogique de la structure qui est basé cette année sur l’environnement, au sens large du terme, afin d’appréhender différemment le monde qui les entoure. Et notamment à travers la musique, l’univers du spectacle et des médias. En janvier et février, le travail est axé sur le hip-hop, le rap, le R’n’B et le street arts, avec la volonté de créer un titre. Après avoir déjà visité un théâtre et ses coulisses, et assisté à un spectacle, l’objectif de cette visite était donc de visiter les studios d’une radio pour voir comment leur chanson pourrait être diffusée sur les ondes. Attentifs et curieux, les enfants ont pu découvrir le studio principal d’Hélène FM et rencontrer l’équipe de la radio. Ils se sont également initié au média à l’occasion d’un atelier où ils se sont prêté au jeu de l’animateur et du journaliste en assurant la présentation des infos locales. Une belle matinée encadrée par l’animatrice du centre Emmanuelle Thibaud qui, comme les jeunes, a apprécié cette sortie.